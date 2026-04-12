Haberler

Iğdır'dan İran'a Destek Konvoyu Yola Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından düzenlenen 'İran'a destek konvoyu' Iğdır'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti. Konvoya katılanlar, İran'a destek sloganları atarak destek mesajları verdiler.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından organize edilen " İran'a destek konvoyu" Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Konvoyda yer alan araçlar Türk, İran, Azerbaycan ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen konvoy turu sırasında sık sık İran'a destek sloganları atıldı. Konvoya katılanlar da "İranlı kardeşlerimizin zülme karşı direnişinin yanındayız" dediler.

Topçular Mahallesi Vali Yolu üzerinde düzenlenen araç çıkış programında konuşan Ehlibeyt Alimler Derneği Onursal Başkanı Veli Beder, Türkiye halkının İran'ın yanında olduğunu belirterek, desteklerinin süreceğini ifade etti.

Beder, "Amacımız İran ve Lübnan'a olan desteğimizi somut bir şekilde göstermektir. Bizler her zaman zalimin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu konvoy, mazlum halkların yalnız olmadığını haykırmak için yola çıkmıştır" diye konuştu.

Program kapsamında 72 gönüllünün Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a geçerek çeşitli şehirleri ziyaret etmeyi ve başkent Tahran'a ulaşmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan, konvoyun güvenliği için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı önlemler alındı. Katılımcılar, İran halkının yanında olduklarını ifade ederek destek mesajlarını yineledi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

