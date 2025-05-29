Iğdır'daki Silahlı Saldırı: Hatun Çakmakçı'nın Duygusal Görüntüleri Ortaya Çıktı

Iğdır'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çakmakçı'nın önceden çekilen görüntüleri duygulandırdı

IĞDIR - Iğdır'da kayını 73 yaşındaki M.Ç., tarafından öldürülen Hatun Çakmakçı'nın önceden çekilmiş görüntüleri herkesi duygulandırdı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan 73 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışma sonucu kaçan zanlı M.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Hatun Çakmakçı'nın yaklaşık 4 ay önce Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladığı ve bu süreçte, "Çok heyecanlıyım, bu benim hayalimdi" dediği görüntüler ortaya çıktı. Hatun Çakmakçı'nın bu sözleri herkesi derinden duygulandırdı.