Iğdır'daki Silahlı Saldırı: Hatun Çakmakçı'nın Duygusal Görüntüleri Ortaya Çıktı

Iğdır'daki Silahlı Saldırı: Hatun Çakmakçı'nın Duygusal Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 73 yaşındaki M.Ç. tarafından öldürülen Hatun Çakmakçı'nın, Kuran'ın öğrenmeye başlamasıyla ilgili duygusal görüntüleri yayımlandı. Olay, köylüler tarafından ihbar edilerek sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile sonuçlandı.

Iğdır'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çakmakçı'nın önceden çekilen görüntüleri duygulandırdı

IĞDIR - Iğdır'da kayını 73 yaşındaki M.Ç., tarafından öldürülen Hatun Çakmakçı'nın önceden çekilmiş görüntüleri herkesi duygulandırdı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan 73 yaşındaki M.Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz çalışma sonucu kaçan zanlı M.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Hatun Çakmakçı'nın yaklaşık 4 ay önce Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladığı ve bu süreçte, "Çok heyecanlıyım, bu benim hayalimdi" dediği görüntüler ortaya çıktı. Hatun Çakmakçı'nın bu sözleri herkesi derinden duygulandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu

İnfaz düzenlemesiyle kaç kişi tahliye olacak? Merak edilen soru yanıt buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor

10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Meclis'e sunulan infaz paketinde 'suça sürüklenen çocuk' maddesi dikkat çekti

İnfaz paketinde dikkat çeken düzenleme! Cezaevinden eğitim evine
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.