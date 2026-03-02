Haberler

Iğdır'da İran'a yönelik saldırılara tepki

Iğdır'da İran'a yönelik saldırılara tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıları protesto etmek için Iğdır'daki Caferi toplumu basın açıklaması yaptı. Saldırılarda İran dini liderinin hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen eylemde 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD' sloganları atıldı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava ve füze saldırılarında İran dini liderinin hayatını kaybetmesi sonrası Iğdır'daki Caferi toplumu basın açıklaması yaparak saldırıları kınadı.

İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava ve füze saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Saldırılarda İran dini liderinin hayatını kaybetmesinin ardından Iğdır'da yaşayan Caferi vatandaşlar basın açıklaması yaptı. Bağlar Mahallesi'nden Zübeyde Hanım Bulvarı'na kadar yürüyen grup, Kur'an-ı Kerim okuyarak, "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" şeklinde sloganlar attı.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Caferi kanaat önderleri, saldırıları sert sözlerle kınadı. Yapılan basın açıklamasında, "Dünyanın mazlumlarının, zalimler karşısında mutlaka zafer kazanacağına inanıyoruz. Bu yaslı günümüzün, yolumuzun sonunda zaferleri müjdelediğine inanıyoruz. İnancımız tamdır. Rabbimize hamd olsun. Önderlerimiz teslim olmaz. Önderlerimiz kimlik kaybına uğramaz. Önderlerimiz, düşman karşısında diz çöküp bizlere zillet yaşatmaz. Seyyid El Hamaney Ağa da düşman karşısında en ufak bir taviz vermeden, Hz. Hüseyin gibi haysiyetle bu dünyadan ayrıldı. Biz ondan razıydık. Rabbim de ondan razı olsun inşallah." denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Savaşta tarafını seçen Yunanistan da harekete geçti
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var