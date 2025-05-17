Iğdır'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Hayatını Kaybetti
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Iğdır'da 60 yaşındaki Hanımzer Parlak, kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri hemen müdahale etti, ancak kadının durumu kritikti.

Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tır çarptı. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Hanımzer Parlak isimli kadın, kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHG 992 plakalı tır, Parlak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hanimzer Parlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar derin üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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