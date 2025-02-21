Iğdır'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yolda Kalan Araçlar

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı sonrasında yollarda kalan araçlar oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Iğdır'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. İki gündür başlayan yoğun kar yağışı sonrası Iğdır-Doğubayazıt yolu dün akşamdan beridir trafiğe kapanmış durumdadır. Dün gece polis ekipleri Doğubayazıt tarafına gidişlere izin vermezken yolda kalan sürücülere de yardım etti. Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı. Sabah saatlerinde de Pamuk Geçidinde yol açma çalışmaları devam ederken birçok araç yolda mahsur kaldı. Ekipler Doğubayazıt'tan Iğdır'a giden yolu uzun süren çalışmalar sonucu açtı. Çalışmalar halen devam ederken akşam saatlerine kadar yolun çift taraflı trafiğe açılması planlanıyor. Iğdır'dan Doğubayazıt'a giden şehirler arası bir otobüse de ters yöne girdiği için ekipler tarafından 30 bin lira ceza kesildi. - IĞDIR