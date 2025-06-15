Iğdır'da Yaşlı Kadından Şaşırtan Eylem: Yolun Kuru Otlarını Yaktı

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Iğdır'ın Melekli beldesinde bir yaşlı kadın, uluslararası kara yolunun orta refüjündeki kuru otları ateşe verdi. Sürücüler tarafından görüntülenen olay, çevredeki vatandaşların itfaiyeye bildirmesiyle son buldu. Yangında çevredeki ağaçlar zarar gördü, ancak büyük bir faciadan dönüldü.

Iğdır'da yaşlı kadın uluslararası yolun orta refüjdeki kuru otları ateşe verdi

IĞDIR - Iğdır'ın Melekli beldesi yakınlarında bulunan uluslararası kara yolunda, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, yolun ayırıcı kısmındaki kuru otları ateşe verdi.

Olay bugün Iğdır'ın Melekli beldesi yakınlarında bulunan uluslararası kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, yolun ayırıcı kısmındaki kuru otları ateşe verdi. Elindeki çakmakla otları yakan kadın, ilerledikçe diğer yerleri de çakmağı ile yakmaya devam etti. O anları gören sürücüler, hem şaşırdı hem de duruma tepki gösterdi. Araçlarından korna çalarak kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlara aldırış etmeyen yaşlı kadın, kısa bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Kuruyan otların hızla tutuşmasıyla birlikte yol kenarında dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yaşlı kadının kuru otları neden yaktığı bilinmezken ayrıcı kısmında bulunan ağaçlarda yangında zarar gördü. Elektrik direklerin ve çevredeki ekili alanların yangından zarar görmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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