Iğdır'da Uzun Süren Kan Davası Barış Yemeğiyle Sonlandı

Güncelleme:
Iğdır'da 2011 yılında meydana gelen bir cinayetle başlayan kan davası, 14 yıl sonra Yıldız ve Yıldırım aileleri arasında düzenlenen barış yemeği ile sona erdi. İlin önde gelenlerinin araya girmesiyle gerçekleştirilen organizasyonda dostluk mesajları verildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da 2011'in son gününde meydana gelen Serkan Yıldırım'ın, Çetin Yıldız'ı şehir merkezinde vurarak öldürmesiyle başlayan kan davası, şehrin önde gelenlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Iğdır'da 2011 yılının son gününde meydana gelen olayda Serkan Yıldırım (32), şehir merkezinde Çetin Yıldız'ı (32) silahla vurarak öldürmüş, bu olay iki aile arasında uzun yıllar süren bir kan davasına yol açmıştı. Aradan geçen 14 yılın ardından, Yaycı Köyü'nde düzenlenen barış yemeğiyle husumet sona erdi.

Barış süreci, ilin önde gelenlerinin araya girmesi ile sonuç buldu. Yıldız ve Yıldırım aileleri, köyün AŞ evinde bir araya gelerek barıştı. Muhtar Ferhat Yıldız, barış yemeğinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Köylülerimiz ve akrabalarımızla birlikte bu anlamlı günde bir aradayız. Barış programımıza katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için Yaycı Köyü adına hepinize teşekkür ediyorum. Bizim köyümüz güzel insanların köyüdür; burada husumet, kan davası olmamalıdır. Yıldız ve Yıldırım ailelerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Artık köyümüzde dostluk ve kardeşlik hakim olacaktır."

Barışa aracılık eden iş insanı Muzaffer Türkoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Her iki aileye de teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz saygı ve barışa olan katkınızdan dolayı hepinize minnettarız. Yaycı Köyü'nde güzel bir anı yaşadık."

Kaynak: ANKA / Yerel
