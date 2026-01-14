Haberler

Iğdır'da Narkotik Operasyonu: 15 Adrese Eş Zamanlı Baskın Düzelendi

Güncelleme:
Iğdır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Operasyonda, 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılarak, 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 tüfek, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Ayrıca, 13 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
