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Türk Kara Kuvvetlerinin 2235. Yıl Dönümü Iğdır'da Kutlandı

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235. Yıl Dönümü Iğdır'da Kutlandı
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Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Vali M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkanın katıldığı programda, köklü geçmiş ve vatan savunmasının önemi vurgulanırken şehitler rahmetle anıldı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törene, Vali M. Fırat Taşolar, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erka katıldı.

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Programda Türk Kara Kuvvetlerinin köklü geçmişi ve vatan savunmasındaki önemi vurgulanırken, şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.

Törene Vali M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, kurum amirleri, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve askeri erkan katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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