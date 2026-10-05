Iğdır'da trafik tartışması sonrası kamyoneti sürükleyen TIR şoförü gözaltına alındı

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da trafik tartışmasının ardından TIR sürücüsü kamyoneti yandan çarparak yol dışına sürükledi.

Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile TIR sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. TIR sürücüsü, tartışmanın ardından Özgür Mahallesi yürüyüş yolu civarında soluna aldığı kamyonetin üzerine aracını sürerek, karşı şeride sürükledi. İki araç da bu şeritteki kaldırıma çıktıktan sonra durdu.

Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA