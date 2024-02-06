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Iğdır'da okula gitmeyip arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular

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Iğdır'ın Hasanhan Köyü'nde okula gitmek için evden çıkan çocuklar okula gitmeyince ailelerin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekibi tarafından yapılan 4 saatlik arama çalışması sonrası bulundular.

Iğdır'da okula gitmeyip arazide kaybolan çocuklar 4 saat sonra bulundular

IĞDIR - Iğdır'ın Hasanhan Köyü'nde okula gitmek için evden çıkan çocuklar okula gitmeyince ailelerin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekibi tarafından yapılan 4 saatlik arama çalışması sonrası bulundular.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Hasanhan Köyü'nde Berat Altay ve akrabası Maraz Ali Altay okula gitmek evden ayrıldı. Çocukların okula gitmediği öğrenen anne Filiz Altay 112 çağrı merkezini arayarak oğlu Berat ve kuzeni Maraz'ın, Hasanhan Ortaokuluna gitmek için evden çıktıklarını, fakat okula gitmediği söyledi. İhbar üzerine jandarma İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye giderek çalışma başlattı. Ekipler, köylülerin çocukları en son gördükleri Kirçiçeği Köyü ve Karasu Mevkiinde dron ile arazide tarama çalışması başlattı. Hasanhan Jandarma ve Iğdır AFAD ekiplerince yapılan etraflıca arama sonucunda, çocuklar Ağrı Dağı eteklerindeki arazide 4 saat sonra bulundu. Bulunan çocuklar, Aralık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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