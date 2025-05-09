Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Iğdır'da Nisan Ayında 22 Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Iğdır'da Nisan Ayında 22 Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayında gerçekleştirdiği 22 operasyonla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı sağladı. 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Iğdır'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında Nisan ayında 22 operasyon yapıldı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı.

Iğdır'da Nisan ayında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 22 ayrı olay meydana gelirken, toplam 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 4 bin 799 paket kaçak sigara, 43 adet kaçak elektronik sigara, 10 adet kaçak elektronik sigara kartuşu, 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt, 47 şişe kaçak içki, 11 adet kaçak cep telefonu, 33,875 kilogram kaçak gıda ürünü, 150 adet muhtelif kaçak emtia, 219 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Öte yandan Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Iğdır ili dışında düzenlenen bir operasyonda da 2 şahıs tutuklandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.