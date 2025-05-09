Iğdır'da Nisan Ayında 22 Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Iğdır'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında Nisan ayında 22 operasyon yapıldı

IĞDIR - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı.

Iğdır'da Nisan ayında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 22 ayrı olay meydana gelirken, toplam 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 4 bin 799 paket kaçak sigara, 43 adet kaçak elektronik sigara, 10 adet kaçak elektronik sigara kartuşu, 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt, 47 şişe kaçak içki, 11 adet kaçak cep telefonu, 33,875 kilogram kaçak gıda ürünü, 150 adet muhtelif kaçak emtia, 219 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Öte yandan Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Iğdır ili dışında düzenlenen bir operasyonda da 2 şahıs tutuklandı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.