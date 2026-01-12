Haberler

Iğdır'da Kış Ortasında Leylek Sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte leylekler şehir merkezinde toplu halde uçuş gerçekleştirdi. Bu görüntü, vatandaşların ilgisini çekerek görsel bir şölen oluşturdu.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da hava sıcaklığının 3 dereceye yükselmesini fırsat bilen ve son birkaç yıldır göç etmeyerek kenti mesken tutan leylekler, yuvalarından çıkarak şehir merkezinde toplu halde uçuş gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gökyüzünde süzülen leylekler, ardından tarihi karaağaçların üzerine kondu. Soğuk kış günlerinde beklenmedik bu görüntü, vatandaşların ilgisini çekerken şehirde görsel şölen oluşturdu.

Leyleklerin toplu uçuşu, Iğdır'ın doğal yaşamının şehirle iç içe olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı