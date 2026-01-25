Haberler

Iğdır'da Aç Kalan Kurt Sürüleri Şehre İndi

Güncelleme:
Iğdır'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, mahallelere kadar inerek vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Doğadaki zorlu kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına girmesi endişe yaratıyor.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da soğuk hava ve yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüleri, şehrin mahallelerine ve beldelerine kadar inerek vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Kış şartlarının çetinleşmesiyle birlikte, Iğdır'da yaban hayvanları yiyecek arayışı için yerleşim yerlerini mesken tutmaya başladı.

Son 24 saat içerisinde şehrin farklı noktalarında görülen kurt sürüsü, cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: ANKA / Yerel
