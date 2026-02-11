Haberler

Iğdır'da 9. Sınıf Öğrencisi Kız Çocuğu Yolda Yürürken Bıçaklandı

Iğdır'da 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

(IĞDIR) - Iğdır'da 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi tarafından yürürken bıçaklı saldırıya uğradı,  saldırgan tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu yürüdüğü sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan öğrenci, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın tedavisi hastanede devam ediyor.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın psikolojik sorunları bulunduğu öne sürüldü. Saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
