Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Hazreti Hüseyin ve Yakınlarının Kerbela Şehitliği Anma Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yılında anma programı düzenlendi. Iğdırlılar, aşure merasimi ve dua etkinlikleriyle şehitlerin yasını tuttu. Iğdır Müftüsü Zahit Demirel, konuşmasında ehlibeyt sevgisinin önemine vurgu yaptı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yılında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdırlılar Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile şehit oluşunun yasını tutuyor. Iğdırlılar sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar ağıtlar eşliğinde meydana yürürken sinelerine vurdu.

Iğdır Müftüsü Zahit Demirel yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ehlibeyt sevgisine sahip olan ne mutlu kalbinden ehlibeyt sevgisi olan Hazreti Hüseyin ve yarenler sevgisi olana ne mutlu. Evet ehlibeyti sevmek imandandır. Şöyle bir meydana bakıyorum hangi davet, hangi davetçi bu kalabalığı buraya toplayabilirdi. Ancak ve ancak ehlibeyt sevgisi Hazreti Muhammed'in sevgisi Hazreti Ali'nin sevgisi Hazreti Hüseyin'in ve ehlibeytin sevgisi olanlar buraya toplanabilir" dedi.

Anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Iğdır Yerel Haberler

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

 CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

CHP lideri Özel: Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir

 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış

Bakmadan Geçme

Masterchef Şenay kimdir, kaç yaşında? Şenay Salam kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Deniz kimdir, kaç yaşında? Deniz Yılmaz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Hakan kimdir, kaç yaşında? Hakan Dündar kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Rüyada yurt dışına çıkmak, yurt dışına gideceğini görmek ne anlama gelir? Rüyada yurt dışına tatile gitmek, taşınmak anlamı GASTRONOMİ BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll ÖSYM ve YÖK ATLAS ile Gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları… Allan Saint-Maximin KOC03 uçak takip! (CANLI) Allan Saint-Maximin saat kaçta İstanbul'da olacak? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 16 Temmuz bugünkü günün maçları Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 16-17 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! VETERİNERLİK BÖLÜMÜ 2024 TABAN PUANLARI ll Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! 16-17 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Diyarbakırlı Ramazan Hoca olayı nedir? Ramazan Hoca'nın katili kaç yıl ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim, ne kadar ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili kim çıktı? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yüreğir, Çukurova 16-17 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 16-17 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Gaziemir 16-17 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
title