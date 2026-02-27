Tuzluca'da Kar Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları özellikle kırsal mahallelerde günlük yaşamı zorlaştırdı.

Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 ekip, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin özverili müdahalesiyle an itibarıyla 22 köy yolu, toplam 121 kilometrelik hat yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, kapalı bulunan diğer köy yollarının da en kısa sürede açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Vatandaşların buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA