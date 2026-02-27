Haberler

Tuzluca'da Kar Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Güncelleme:
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları özellikle kırsal mahallelerde günlük yaşamı zorlaştırdı.

Iğdır İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 ekip, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin özverili müdahalesiyle an itibarıyla 22 köy yolu, toplam 121 kilometrelik hat yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, kapalı bulunan diğer köy yollarının da en kısa sürede açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Vatandaşların buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA
