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Iğdır'da Kaçak Botoks ve Sentetik Hap Operasyonu

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak botoks ilacı ve sentetik haplar ele geçirildi. Dört şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Iğdır'da kaçak botoks ilacı ve sentetik hap operasyonu

IĞDIR - Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda kaçak botoks ilacı ve sentetik hap geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılığa karşı operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda sokulan botoks ilaçları ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 317 botoks ilacı ve 1102 uyuşturucu hap bulundu. Takip altına alınan 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar, kaçakçılık ve yasa dışı malzeme temininden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da Kaçak Botoks ve Sentetik Hap Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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