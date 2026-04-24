Iğdır'da Hakmehmet ve Oba Şehitlik Anıtları Ziyaret Edildi

Iğdır’ın Hakmehmet ve Oba köylerinde, 1919 yılında Ermeni çeteleri tarafından katledilen vatandaşlar düzenlenen törenle anıldı. Şehit mezarları başında dualar okunurken, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Hakmehmet ve Oba köylerinde, 1919 yılında Ermeni çeteleri tarafından katledilen vatandaşlar düzenlenen törenle anıldı. Şehit mezarları başında dualar okunurken, mezarlara karanfiller bırakıldı.

Iğdır'da, 1919 yılında Hakmehmet ve Oba köylerinde hayatını kaybeden vatandaşlar düzenlenen törenle anıldı. Şehit mezarları başında dualar okunurken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfiller bırakıldı. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve köy halkı katılırken, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği de etkinliğe destek verdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla, "Toprağın altı şehit", "Iğdır katliamlarını unutmadık", "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün ilimizin en uç köylerinden biri olan Hakmehmet köyündeyiz. Yakın tarihimizde yaşanan büyük acıları anmak için buradayız. Tarih sadece geçmiş olayların kronolojik sıralaması değildir; tarih aynı zamanda bir hafızadır. Hafızasını kaybeden bir insan nasıl yaşamını sürdüremezse, hafızasına sahip çıkmayan milletler de varlığını sürdüremez. Hakmehmet köyünde yapılan araştırmalarda Uzun Hüseyin Kuyusu'nda 83 şehidimizin olduğu tespit edildi. Oba köyünde 90, Tuzluca Gedikli köyünde ise 96 şehidimiz bulunmaktadır. Bu topraklar büyük bedeller ödenerek vatan olmuştur. Bizlere düşen görev, bu fedakarlıkları unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

Kaynak: ANKA
