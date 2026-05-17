Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi, Şehitler Nedeniyle Konser İptal Edildi

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş, Vali Yolu'nun sonuna kadar devam etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar ve gençler, marşlar eşliğinde yürüdü. Kutlamalar kapsamında düzenlenmesi planlanan konserin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 polis memurunun şehit olması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Yürüyüşe Vali M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı