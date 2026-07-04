Iğdır'da Deaş Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan 34 kişiden 4'ü tutuklandı, 10 kişi ev hapsi, 12 kişi yurt dışı çıkış yasağı aldı.
(IĞDIR) - Haber: Serdar Ünsal
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden 4'ü tutuklandı.
Iğdır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 4'ü, "DEAŞ üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklandı.
Mahkeme, 10 şüpheli hakkında ev hapsi, 12 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi. 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.