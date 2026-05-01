Iğdır'da Çocuklar Arasında Başlayan Oyun, 1 Çocuğun Ölümüyle Sonuçlandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bağlı Koçkıran köyünde, ortaokul öğrencisi H.A, babasına ait tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu sınıf arkadaşı Berat Irmak’ın ölümüne neden oldu.

(IĞDIR) - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bağlı Koçkıran köyünde, ortaokul öğrencisi H.A, babasına ait tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu sınıf arkadaşı Berat Irmak'ın ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde, mahalle arkadaşı da olan çocuklar, akşam saatlerinde oyun oynamak amacıyla buluştu. Evlerinin bahçesinde top oynayan çocuklardan H.A, eve girip babasına ait av tüfeğini alarak dışarı çıktı ve silahı arkadaşlarına gösterdi.

İddiaya göre, bu sırada H.A'nın aldığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği ortaokul 6. sınıf öğrencisi Berat Irmak'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuğun da Koçkıran Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç babasını döven adamı öldürdü

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşında katil oldu
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Fener'den kovulur gibi gönderilen En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Bu yaptıklarını Fener taraftarı görmesin!
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar