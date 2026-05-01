Iğdır'da Çocuklar Arasında Başlayan Oyun, 1 Çocuğun Ölümüyle Sonuçlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde bağlı Koçkıran köyünde, ortaokul öğrencisi H.A, babasına ait tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu sınıf arkadaşı Berat Irmak'ın ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde, mahalle arkadaşı da olan çocuklar, akşam saatlerinde oyun oynamak amacıyla buluştu. Evlerinin bahçesinde top oynayan çocuklardan H.A, eve girip babasına ait av tüfeğini alarak dışarı çıktı ve silahı arkadaşlarına gösterdi.

İddiaya göre, bu sırada H.A'nın aldığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği ortaokul 6. sınıf öğrencisi Berat Irmak'ın ağır yaralandığı öğrenildi. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Irmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuğun da Koçkıran Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA