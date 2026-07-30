Iğdır'da anız yakılması yasaklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valiliği, son dönemde artan anız ve ot yangınları nedeniyle il genelinde hasat sonrası anız yakılmasını yasakladı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Valilik açıklamasında, genel emirle birlikte, il sınırları içerisinde hasat sonrası anız yakılması tamamen yasaklandı. Valilik, kararın İl İdaresi Kanunu, Çevre Kanunu, Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Hasat sonrasında anız yakılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği vurgulanırken, tarla sahiplerinin yangın riskine karşı gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Genel emir doğrultusunda biçerdöver ve diğer tarım makinelerinde yeterli sayıda yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunlu hale getirildi. Ayrıca duman veya yangın görülmesi halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.

Anız yangınlarının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına da önemli sorumluluklar yüklendi. Buna göre İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü denetim ve devriye faaliyetlerini artırarak ihlalleri ilgili kurumlara bildirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, anız yaktığı belirlenen kişi ve işletmelere Çevre Kanunu kapsamında en üst sınırdan idari para cezası uygulayacak.

Kaynak: ANKA