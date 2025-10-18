Haberler

Iğdır'da Alzheimer Hastası İsmail Temeş İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Iğdır'ın Küllük köyünde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İsmail Temeş için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 100 kilometrelik alanda devam ediyor. Vali Ercan Turan, tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Haber:  Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Küllük köyünde 8 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası ve eski köy muhtarı İsmail Temeş'i bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, ekiplerin 100 kilometrelik bir alanda tarama yaptığını belirterek, "İsmail amcamızın sağ salim bulunması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Vali Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alzheimer hastası İsmail Temeş amcamızın bulunması için bölgede 100 kilometrelik bir alanda tarama faaliyeti gerçekleştirildi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Jandarma Komando timleri, güvenlik korucuları, hudut birlikleri ve Milli Eğitim'e bağlı ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum. 8. güne girdik, arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah amcamızı sağ salim buluruz."

Vali Ercan Turan'a sahadaki incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve AKUD Müdürü eşlik etti. Küllük köyü ve çevresinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında mısır tarlalarının da tamamen biçilerek kontrol edilmesi planlanıyor. Ekipler, tarla ve sazlık alanlarda detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
