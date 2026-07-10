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Iğdır'da 15 Temmuz etkinlikleri; camilerde Mevlid-i Şerif okundu

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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. Programa Vali Taşolar ve vatandaşlar katıldı, şehitler için dualar edilip lokum ve hurma ikram edildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. Kent genelindeki cadde, sokak ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatılarak kırmızı-beyaza büründü. Programlarda 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Iğdır'da hazırlıklar başladı. Kentin cadde, sokak ve meydanları, 15 Temmuz'un simgesi olan Türk bayraklarıyla süslenirken, şehrin dört bir yanı kırmızı-beyaza büründü. Bayraklarla donatılan ana arterler ve kamu binaları, milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.

Anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Hacı Yusuf-Hacer Camisi ile Merkez Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara şehitlerin ruhuna lokum ve hurma ikram edildi.

Kaynak: ANKA
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