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İftar Saati Yol Kavgasında Yumruklar Konuştu

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Bursa'da iftar saati yolu paylaşamayan iki sürücü arasında çıkan kargaşada mahalle sakinleri de kavgaya katıldı. Olay, amatör kamera görüntüleriyle kaydedildi.

İftar saati yol kavgasında yumruklar konuştu

Yolu paylaşamayan sürücüler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'da iftar saati yolu paylaşamayan iki sürücü birbirine girdi. Sürücülerin kavgasına mahalle sakinleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İftar saatinin yaklaşmasıyla beraber acele eden iki sürücü yolu paylaşamadı. İki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma, daha sonra kavgaya döndü. Kavga eden sürücüleri gören vatandaşlar, kavgayı ayırmak için olaya müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

İftar Saati Yol Kavgasında Yumruklar Konuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - Yerel
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