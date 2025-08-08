İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, Milli Savunma Bakanı Güler'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın, Milli Savunma Bakanı Güler'i Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Toplantı, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
