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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti

9 Aralık 2023 15:34 Son Güncelleme: 15:36 Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'ya, İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Sağlam, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Bakan Yerlikaya'ya ziyaretten dolayı teşekkür ederek şehir hakkında genel bilgi verdi.