İbb İstanbul Gençlik Orkestrası, İlk Konseri "Müzede Senfoni" ile Artistanbul Feshane'de

(İSTANBUL) İBB'nin ilk genç orkestrası İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, ilk konseri "Müzede Senfoni" ile dinleyicileriyle buluşacak. Konser, 11 Nisan 2026 Cumartesi saat 18.00'de Artİstanbul Feshane'de İBB Sanat Koleksiyonu'nun "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi eşliğinde gerçekleşecek. Katılımcılar, sergiyi gezerken senfonik konser dinleme deneyimi yaşayacak.

İBB Kültür'e bağlı İBB Orkestra bünyesinde Şef Orhan Şallıel yönetiminde kurulan İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, genç müzisyenlerin sanatsal gelişimlerini desteklemeyi ve onları uluslararası sahnelere hazırlamayı hedefliyor. Orkestra, bünyesinde yer alan genç müzisyenlere, süreç boyunca ulusal ve uluslararası alandan şefler ve müzik insanlarıyla gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve ortak projelerle kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'un dört bir yanından başvuran genç yeteneklerin titizlikle değerlendirildiği gençlik orkestrası seçme süreci, yenilikçi bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Dünyanın farklı noktalarından alanında uzman müzisyen ve akademisyenlerden oluşan gizli ön eleme jürisi, adayları çevrimiçi olarak dinleyerek değerlendirdi.

Sergi eşliğinde senfoni deneyimi

İBB İstanbul Gençlik Orkestrası genç müzisyenleri uluslararası bir vizyonla buluşturan yolculuğuna 11 Nisan 2026 Cumartesi akşamı 18.00'de Artİstanbul Feshane'de gerçekleşecek bir tanıtım ve ilk konserle başlıyor. "Müzede Senfoni" konseri, dinleyicilere İbrahim Çallı'dan Gentile Bellini'ye 187 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisini gezerken bir yandan da senfonik konser dinleme deneyimi sunacak.

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki İBB İstanbul Gençlik Orkestrası, Mozart, Ravel, Paganini ve Mendelssohn'un eserlerini seslendirilecek. Gecenin solisti ise keman sanatçısı Chingiz Osmanov olacak.

