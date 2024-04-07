Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerifi Karlıova'da Ziyarete Açıldı

Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala ve sellem)'in Sakal-ı Şerifi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ziyarete açıldı.

Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala ve sellem)'in Sakal-ı Şerifi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ziyarete açıldı. Karlıova ilçesine ilk defa getirilen ve ilk defa Sakal-ı Şerifi görenler, hem şaşırdı hem de fotoğraf çekti.

Karlıova ilçesine bağlı merkez Yeni Cami'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i 7'den 70'e tüm vatandaşlar görmek için sıraya girdi. Halkın yoğun bir teveccüh gösterdiğini belirten cami imamı Hamza Bürçün, ilk defa getirildiğini söyledi.

Bürçün, "Malum olduğu üzerine ilçemizde bugüne kadar ilk defa efendimizin Sakal-ı Şerif'ini bugün ziyarete açtık. Bugüne kadar hiç yapılmamıştı ve ilk oldu. Halkımızın teveccühü de çok yoğun oldu. Vatandaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL