Üye Girişi
Haberler

Husilerin İngiliz gemisine saldırısı sonucu çevre felaketi riski

Güncelleme:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin vurduğu İngiliz gemisinin yeni fotoğrafını paylaştı. Gemideki gübre taşınması durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından Husilerin 18 Şubat'ta vurduğu Rubymar adlı İngiliz gemisinin yeni fotoğrafını paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 18 Şubat'ta Rubymar adlı İngiliz gemisini vurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belize bandıralı İngiliz geminin yeni bir fotoğrafını paylaştı. Geminin 41 tondan fazla gübre taşıdığı kaydedilen açıklamada geminin yavaş yavaş su aldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, gübrenin Kızıldeniz'e dökülmesi durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Gemide ciddi hasarın meydana geldiği hatırlatılan açıklamada yaklaşık 29 kilometrelik bir petrol sızıntısı kaydedilirken "Husiler, ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdikleri saldırılarla bölgesel etkileri göz ardı ederek balıkçılık sektörünü, kıyı toplumlarını ve gıda maddesi ithalatını tehdit etmekte" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title