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Hüseyin Yaşan, Domuz Sürüsünü Kartopu ile Kovaladı

Hüseyin Yaşan, Domuz Sürüsünü Kartopu ile Kovaladı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin önünde bir grup domuz gören Hüseyin Yaşan, ilginç bir şekilde domuzları kartopuyla kovaladı. Ailesinin uyarılarına rağmen domuzlarla oyun oynamaya çalıştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde evinin önüne gelen bir grup domuz sürüsünü gören vatandaş, aşağı inerek kartopu ile kovaladı.

Olay İlçenin Çamurlu Mahallesi Hacı Ömer 2'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camdan kar yağışını seyreden 36 yaşındaki Hüseyin Yaşan isimli vatandaş, evinin önünde bir grup domuz sürüsünü gördü. Bir süre domuzları seyreden Yaşan, daha sonra "Gel oğlum buraya" diyerek domuzlara seslendi.

Evinin balkonundan domuzları bir süre izleyen Yaşan, daha sonra onların yanına inerek kar topu atmaya başladı. Yaşan'ın ailelerinin de "Hüseyin sana saldırır, gitme" demesi ise ortaya ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntülerde ise Hüseyin Yaşan'ın bir süre onları izleyip, ardından yaklaşarak kar topu atmaya başladığı görüldü. Yaban domuzları ise bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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