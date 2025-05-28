Hurda Malzemeler Sanata Dönüştü: Erbaa Öğrencilerinden Yaratıcı Proje

Hurda malzemeler sanata dönüştü: Altın parmaklar Erbaa'da yetişiyor

TOKAT - Erbaa Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürerek demirden maket oyuncaklar üretiyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Erbaa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi bölümü öğrencileri, hurda malzemeleri adeta sanat eserine dönüştürdü. Hayal güçlerini ve el becerilerini birleştiren öğrenciler, atölye çalışmaları kapsamında hurdalardan topladıkları parçalarla tank, uçak, motosiklet, traktör, bisiklet gibi 50'den fazla ürün tasarlayarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

"Öğrencilerimizin üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştirmek istiyoruz"

Metal Teknolojisi Öğretmeni Mahmut Uçar; "Bu projede amacımız, öğrencilerimizin hem küçük el becerilerini hem de üç boyutlu düşünme yeteneklerini geliştirmekti. Ayrıca hurda ve atık malzemeleri değerlendirerek dersleri daha eğlenceli hale getirmeyi hedefledik. Ürünlerin tamamı öğrencilerimizin hayal gücüyle tasarlandı. Tamamen onların inisiyatifiyle ortaya çıkan bu çalışmalar, kaynakçılık mesleğini sevdirme açısından da oldukça etkili oldu" dedi.

11. sınıf öğrencilerinden Melik Yıldırım, oyuncakları yaparken çiftçilikten ilham aldığını belirtirken, Tolga Kurt ise kimsenin değer vermediği hurdaları emekle sanata dönüştürdüklerini ifade etti.