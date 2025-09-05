Haberler

Hükümlüler, 11 Okulu Daha Eğitime Hazırladı

Hükümlüler, 11 Okulu Daha Eğitime Hazırladı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, 11 okulda temizlik, boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi. 'Okullar Güzelleşiyor' projesi kapsamında yaz tatilinde yapılan bu çalışmalar, hükümlülerin topluma kazandırılması hedefiyle yürütülüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, 11 okulu yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği 'okullar güzelleşiyor' projesiyle yaz tatili dönemi boyunca 11 adet okulda temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler tarafından yerine getirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile birlikte kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirleri de yürütülüyor. Viranşehir merkezde yaklaşık 25, Ceylanpınar ilçesinde ise yaklaşık 12 olmak üzere toplamda 37 hükümlünün kamu yararına çalıştığı belirtildi. Ülke genelinde gerçekleştirilen bu gibi etkinlikler sayesinde denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli bir rolü olduğu ifade edildi.

Mahkemelerce hapis cezası veya adli para cezası verilen kişilerin cezalarının tamamını veya bir kısmını ceza infaz kurumlarında çekmek yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak toplumun içinde kamuya faydalı işlerde ücretsiz çalışarak infaz etmeleri sağlanıyor. Bu çalışmayla suçluların topluma kazandırılmaları amaçlanıyor. Okulların kapalı olduğu süre içerisinde yürütülen faaliyetlerde ihtiyaç duyulan 11 okulda boya, badana ve tadilat işlemleri yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Gören, okulların son durumuyla ilgili bilgi aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
