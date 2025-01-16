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Hükümlü Taşıyan Nakil Aracı Kaza Yaptı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, hükümlü taşıyan bir nakil aracı yoldan çıkarak yan yatmasına rağmen içindeki kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Hükümlü taşıyan nakil aracı kaza yaptı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hükümlü taşıyan nakil aracının yoldan çıkarak yan yattı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon'dan Giresun'a hükümlü nakil eden 03 UA 230 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarında asılı kalan araçta bulunan hükümlü ve personeller yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan inceleme neticesinde araç asılı kaldığı yerden çekilerek çıkartıldı.

Hükümlü Taşıyan Nakil Aracı Kaza Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - Yerel
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