HSK Üyesi Özdemir, Karabük Valisi'ni ziyaret etti
HSK Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye Cumhuriyet Savcısı, Adalet Komisyonu Başkanı ve İdare Mahkemesi Başkanı da katıldı. Vali, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Karabük Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan da yer aldı.
Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek HSK Üyesi Özdemir'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı