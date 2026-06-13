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Hınıs Başsavcısı Yusuf Tuğrul Bartın'a atandı

Hınıs Başsavcısı Yusuf Tuğrul Bartın'a atandı
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HSK Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Tuğrul, Hınıs'taki başarılı sosyal ve fiziki projeleriyle tanınıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile yargı dünyasında önemli bir görev değişimi yaşandı. Hınıs'ta görev süresi boyunca başarılı projelere imza atan Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yusuf Tuğrul, Erzurum'un Hınıs ilçesinde görev yaptığı süre boyunca adli faaliyetlerin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal ve fiziki projelerle adından söz ettirdi. Başsavcı Tuğrul'un öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında; Hınıs Adalet Sarayı'nın modernizasyonu, adliye personelinin barınma ihtiyacını karşılayan adliye lojmanları ve özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik adliye bünyesinde kurulan "Sosyal Market" projesi bölgede büyük ses getirdi. Kurduğu güçlü diyaloglar ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilçe halkının ve adliye personelinin takdirini kazanan Tuğrul'un, önümüzdeki günlerde Bartın'daki yeni görevine başlaması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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