HSK 2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni Yayımladı

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Hakim ve Savcılar Kurulu, 2025 yılı için adli ve idari yargıda toplam 4 bin 36 hakim ve savcının yeni görev yerlerine atandığını açıkladı. 24 ilin cumhuriyet başsavcısında değişiklik yapıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ne göre adli yargıda görevli 3 bin 698 hakim ve savcı ile idari yargıda görev yapan 338 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı. Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı. Kararnameye göre, 24 ilin cumhuriyet başsavcısı değişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Gümüş Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni atamalarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden; hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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