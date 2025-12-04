Haberler

1351 hakim ve savcının ataması gerçekleşti

1351 hakim ve savcının ataması gerçekleşti
Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adli yargıda bin 204 ve idari yargıda 147 hakim adayı olmak üzere toplamda 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleşti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı (HSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.

1351 HAKİM VE SAVCI ATANDI

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı. Toplamda bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

