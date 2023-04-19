Honaz Belediyesi, Ramazan Ayının Son İftar Programını Kızılyer Mahallesi'nde Düzenledi

Honaz Belediyesi, Ramazan ayının son iftar programını Kızılyer Mahallesi’nde düzenledi. Programa katılan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ı vatandaşlarımız ile birlikte Halil İbrahim sofrasında idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Honaz Belediyesi, Ramazan ayının son iftar programını Kızılyer Mahallesi'nde düzenledi. Programa katılan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ı vatandaşlarımız ile birlikte Halil İbrahim sofrasında idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Honaz Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca ilçenin çeşitli mahallelerinde düzenlediği iftar sofralarının sonuncusu Kızılyer Mahallesi'nde kuruldu. Başkan Kepenek de programa katılarak orucunu yurttaşlarla birlikte açtı. Kepenek programda, "Bir Ramazan ayını daha vatandaşlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde idrak ettik. İftarda bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli hemşehrilerime, büyüklerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kızılyer Mahallesi'nde iftarın ardından düzenlenen organizasyonda semazen, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri yapıldı; çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.