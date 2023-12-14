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Honaz Belediyesi Kışa Hazır

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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kış aylarının gelmesiyle birlikte hava şartlarına bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Belediye olarak 200 ton tuz stoğu, 6 iş makinesi ve 10 personelle kışa hazır olduklarını söyledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kış aylarının gelmesi ile birlikte hava şartlarına bağlı oluşabilecek olumsuzluklara  karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Kepenek, bu doğrultuda 6 iş makinesi ve 10 personel ile kışa hazır olduklarını belirtti.

Havanın soğumasıyla birlikte ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme işleri kapsamında yapılan hazırlıkların tamamlandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 personel, 6 iş makinesi ile kış şartlarına hazır olduklarını söyledi.

"200 TON TUZ, 6 İŞ MAKİNASI, 10 PERSONELLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Belediye olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Kepenek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İlçemizde olası kar yağışı sonucu yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı belediye olarak bu yılda 200 ton tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçemizde park bahçeleri ve mahalle aralarını temizlemek için küçük iş makinelerimizde kış şartlarına hazır hale getirdik. Bu yıl traktör üstü monteli yeni bir kar küreme ve tuzlama aracını da satın alarak Belediye araç parkurumuza kazandırdık. Belediye olarak bu yıl da ilçe halkımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde çalışıyoruz. Daha önceden söylediğimiz gibi karla mücadele ismini mücadele olarak koymadık, kar temizleme dedik. Çünkü kar berekettir. Memleketimizin ve bölgemizin kar yağışına ihtiyacı var. Bu vesileyle de inşallah tüm hemşehrilerimize bereketli bol yağışlı bir yıl diliyorum. Zor şartlarda çalışan personelimize de Allah kolaylık versin. Amacımız ilçemiz vatandaşının kışı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için gerek ulaşım gerekse diğer çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA / Yerel

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