Kamu personellerine su verimliliği anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde kamu kurumlarında görev yapan 148 personele su tasarrufu ve verimliliği eğitimi verildi. Eğitimde 'azalt, değiştir, yeniden kullan' stratejileri anlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki kamu kurumlarında görev yapan personellere yönelik su tasarrufu ve verimliliği eğitimi verildi.

Hocalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eğitim çalışmasına çok sayıda kamu personeli katıldı. Toplantıda bireysel su kullanımında tasarruf yöntemleri ele alınırken 'azalt, değiştir, yeniden kullan' stratejilerini içeren bilgilendirici el broşürleri katılımcılara dağıtıldı. Programa toplam 148 kamu personeli katılım sağladı. Ayrıca eğitim çerçevesinde, dünyadan, ülkemizden ve ilimizden suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik örnek uygulamalar paylaşılarak su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

