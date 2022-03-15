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Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü çalışanı Ahmet Baykan'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.

Talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü çalışanı Ahmet Baykan'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 10 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak, "13 Mart 2021 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğünde üyemiz Ahmet Baykan'ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 60 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para merhumun geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz bu tür kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Kayseri'ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizmet İş Sendikası, Ahmet Baykan, Türk Lirası, İş Kazası, Yerel, Haberler

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