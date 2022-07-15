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Hizan'da şehitlik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hizan'da şehitlik ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitliği ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitliği ziyaret etti.

Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitler için dualar okundu. 15 Temmuz'da tek vücut, tek millet olmanın şuurunu hep birlikte yaşayacaklarını belirten Kaymakam Yelek, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya, vatanımızı bölmeye çalışan hiçbir yapıya asla fırsat verilmeyeceğini tüm dünyaya ispat ettik. 15 Temmuz 2016'da istikbalimize, istiklalimize ve milli hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçlerin girişimi ile darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kalmıştır. Bu uğurda canını feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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