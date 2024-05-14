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Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu

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Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı Kamu Spotu büyük ilgi görüyor. Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken öğretmenler, farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladılar.

Hisarcık'ta öğretmenlerden Engelliler Haftası kamu spotu

KÜTAHYA - Hisarcık Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı Kamu Spotu büyük ilgi görüyor.

Atatürk İlkokulu öğretmenlerinin Engelliler Haftası dolayısıyla kendi imkanlarıyla kendilerini engellilerin yerine koyarak hazırladıkları Kamu Spotu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çeken Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "10-16 Mayıs Engelliler Haftasında yapacağımız etkinlikleri gözden geçirirken dijital içeriklerin çocuklara ve yetişkinlere daha çabuk ulaştığını fark ettik. Bu konuyu okul idaresiyle görüşerek öğretmen arkadaşlarla birlikte kamu spotu yapmaya karara verdik. Daha sonra neler yapabileceğimizi tartıştık ve bir kamu spotu taslağı oluşturduk. Taslağı sadece öğretmen arkadaşların desteğiyle, çalışmasıyla hayata geçirdik. Umarım çekmiş olduğumuz kamu spotu amacına ulaşır. İnsanlar farkındalık edinirler, engellilere engel olmaktan vaz geçerler. Toplumumuz engelli bireyleri kabul eder ve onları bağrına basar. Engelli bireyler toplumumuzun parçasıdır, onları kabul etmeli, onları fark etmeli ve empati yapmalıyız" dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak adına öğretmen arkadaşlarıyla beraber kamu spotu oluşturduklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, " Hazırladığımız video da öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar. Gönüllü olarak katılım sağladılar. Özellikle Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer ve diğer bütün öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım toplum olarak almamız gereken mesajı alırız. Engelli bireylerimize engel olmayıp, onlara yardımcı oluruz, onların halinden anlayıp, onlara daha anlayışlı ve sevgi dolu yaklaşırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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