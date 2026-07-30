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Hisarcık’ta emniyet personeline Başarı Belgesi

Hisarcık’ta emniyet personeline Başarı Belgesi
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amirliği personeline Başarı Belgelerini takdim etti.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Emniyet Amirliği personeline Başarı Belgelerini takdim etti.

21 Temmuz 2026 tarihinde Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleriyle Hisarcık ilçesinde ortaklaşa yürütülen operasyon kapsamında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen başarılı çalışmada üstün gayret ve özveri gösteren İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ve 9 emniyet personeli Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

Düzenlenen törende belgeleri takdim eden Kaymakam Erkan Atam, görevlerini büyük fedakarlık ve özveriyle yerine getiren emniyet personeline teşekkür ederek, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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