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Hırsızlık Suçundan 21 Yıl Hapisle Aranan Kişi Yakalandı

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İzmir'de yapılan şüpheli durdurma uygulaması sırasında, 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli hırsız yakalandı ve adli birimlere sevk edildi.

Uygulamada şüphe çekti, 21 yıl hapisle aranan hırsız çıktı

İZMİR - İzmir'de yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir kişinin hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin 'hırsızlık' suçundan aranan, hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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