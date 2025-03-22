HG Hospital Kalp Merkezi Ruhsatını Aldı ve Operasyonlara Başladı

HG Hospital, kalp merkezi ruhsatını alarak operasyonlara başladı

Prof. Dr. Akif Serhat Balcıoğlu:

"Kahramanmaraş tam donanımlı bir kalp merkezi kazandı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Özel HG Hospital, Kalp Merkezi Ruhsatını alarak şehirdeki tam donanımlı kalp merkezlerinden biri oldu. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Akif Serhat Balcıoğlu, merkezin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde en ileri teknolojilerle donatıldığını ve ilk operasyonunda başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ta önemli bir sağlık yatırımı olan HG Hospital Kalp Merkezi'nin tam donanımlı bir şekilde hizmete başladığını belirtti. Prof. Dr. Balcıoğlu: "Bölümümüz, 14 Mart Tıp Bayramı gibi özel bir günde kalp merkezi ruhsatını aldı. Bu ruhsat, hem kardiyoloji hem de kalp damar cerrahisi alanında tam teşekküllü bir merkez olduğumuzu gösteriyor" dedi.

HG Hospital Kalp Merkezi, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi bölümlerinin tam kapasiteyle hizmet vereceğine değinen Prof. Dr. Balcıoğlu, "Bu merkezde anjiyografi ünitemizle kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisini yapıyoruz. Koroner damarlar, şah damarları, kol-bacak damarları, aort damarı hastalıkları gibi birçok damar hastalığına yönelik görüntüleme ve tedavi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, doğuştan kalp deliklerinin ve bazı kapak hastalıklarının ameliyatsız yöntemlerle tedavisi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan kalp pillerinin yerleştirilmesi işlemlerini de anjiyografi laboratuvarımızda uyguluyoruz. Kalp Damar Cerrahisi kliniğimiz de kapalı yani minimal invaziv ya da endoskopik yöntemlerle göğüs kafesinde büyük kesilere ihtiyaç olmadan koroner bypass cerrahisi ve kalp kapağı değişim operasyonlarını yapabilmektedir. HG Hospital kalp merkezi, ileri düzey anjiyografi ünitesi, koroner ve kalp damar cerrahisi yoğun bakım üniteleleri ve kalp damar cerrahisi ameliyathanesiyle hizmet verecek. Merkezimizde, üniversite hastanemizde yıllardır gerçekleştirdiğimiz işlemleri burada sürdürmemize imkan tanıyacak şekilde donatıldı. Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımızın ileri düzey kalp sağlığı hizmetlerine ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hastanenin kısa sürede önemli bir sağlık merkezi haline geldiğine dikkat çeken Balcıoğlu, "Bu hastane, yeni olmasına rağmen Kahramanmaraş'ta birçok önemli sağlık hizmetini sunuyor. Kalp merkezi ruhsatımızı almamızla birlikte, hastalarımıza daha geniş kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.