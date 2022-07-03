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Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor

İhlas Haber Ajansı - Burak Türker - Yerel
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Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor Bursa'da bir muhtar muhtarlığa gelen vatandaşları şiir okuyarak karşılıyor.

Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor

Muhtarlığa gelen vatandaşları şiirle karşılıyor

BURSA - Bursa'da bir muhtar muhtarlığa gelen vatandaşları şiir okuyarak karşılıyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Ergün Kahraman, 8 yıl önce Şükraniye mahallesine muhtar seçildi. Mahallesindeki vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için diksiyon kursuna giden Kahraman, hocasının sesinin şiire çok yatkın olduğunu söylemesi üzerine şiir okumaya başladı. Şiir okumayı çok seven muhtar; kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

Kahraman, muhtarlığa gelen herkese şiir okuyarak onlara kısa bir resital sunuyor. Muhtarın bu özelliğini bilenler de onun sesinden şiir dinlemek ziyarete geliyor.

8 yıl önce muhtar seçildiğini ifade eden Ergün Kahraman, "Şükraniye Mahallesi'ne muhtar seçildikten sonra vatandaşlara daha iyi hitap edebilmek için belediyenin açtığı diksiyon kursuna katıldım. Buradaki öğretmen sesimin çok güzel olduğunu ve şiir için uygun olduğunu söyledi. Ben de şiir okuyup bunları sosyal medyada paylaşmaya başladım. Çok beğenildi. Muhtarlığa gelenlere de şiir okuyorum, dinleyenler çok beğeniyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Yerel

Ergün Kahraman Bursa Yerel Güncel Haberler

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