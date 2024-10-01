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Hazret-i Mevlana'nın Doğum Yıldönümünde Halka İkram

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Kütahya'da Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 817. yıl dönümü nedeniyle halka pilav ve ayran ikram edildi. Etkinlikte, Hz. Mevlana ve torunlarının ruhuna dua edildi.

Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 817. yıl dönümü sebebiyle halka pilav ve ayran ikramı

KÜTAHYA - Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği, Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 817. yıl dönümü münasebetiyle halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Tarihi Ulu Camii önünde Hz. Mevlana ve torunlarının ruhuna yapılan duanın ardından plastik kaplara koyulan pilav ve ayranlar vatandaşlara ikram edildi.

Dernek Başkanı Tekin Uğurel, yaptığı açıklamada, "Biz Kütahya Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneğimizi kurduğumuzdan beri her sene 30 Eylül veya uygun olursa bir gün evvel tatil gününe rastlatarak Hz. Mevlana'nın ve burada Mevlevihane de yatan Hz Mevlana'nın torunlarının ruhunu şad etmek, onların ruhuna buraya teşrif eden halkımıza ikram da bulunmak istedik. Aşure, etli pilav ve ayran gibi ikramlarla sadece kuru kuru anmak değil, Hz. Pir'in maneviyatından, yolundan faydalanmak ve gelen misafirlerimize de faydalandırmayı amaçladık çünkü İslam'ın özü, onların gösterdiği yol en doğru yol. Biz de bunu yeniden canlandırmak, yeniden imanımızı tazelemek için Hz. Mevlana'nın düşüncelerini, ölçülerini duyurmak istedik" diye konuştu.

Hazret-i Mevlana'nın Doğum Yıldönümünde Halka İkram
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - Yerel

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